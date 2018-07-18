Исследователи выявили взаимосвязь между употреблением обогащенного железом зерна и улучшением внимания. Эксперты убеждены, особенное питание помогает детям и подросткам проявлять лучшие результаты в учебе.

Исследователи выявили взаимосвязь между употреблением обогащенного железом зерна и улучшением внимания. Эксперты убеждены, особенное питание помогает детям и подросткам проявлять лучшие результаты в учебе.По мнению экспертов, дефицит железа остается одной из наиболее актуальных проблем во всем мире. При это не многие исследования направлены на изучение того, как микроэлементы связаны с умственным развитием подростков, считает автор научной работы.Ученые впервые заметили изменения в уровне железа у учащихся, которые потребляли биоукрепленные злаки. Эксперты рассказали, что добровольцы лучше справляются с испытаниями внимания и задачами на память, если питаются обогащенным железом просо, передает MedicalXpress."По сравнению с обычным зерном, употребление биоукрепленного привело к большему улучшению внимания и памяти", – заявил профессор. Он добавил, что время реакции на задачи по проверке внимания сократилось вдвое у тех, кто питался биофортифицированными злаками.Стоит отметит, что в эксперименте принимали участие около 150 мальчиков и девочек в возрасте от 12 лет из малоимущих семей. Специалисты выбрали сельскую школу из-за высоких показателей анемии среди учеников.Ученые остались довольны результатами от проделанной работы. Более того, они сообщили о необходимости провести масштабную работу, чтобы обеспечить всех подростков по всему миру необходимыми питательными веществами.