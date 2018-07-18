В Париже вооруженный пистолетом злоумышленник ограбил магазин дорогих часов и укрылся на территории универмага La Samaritaine, который находится на реконструкции.

В Париже вооруженный пистолетом злоумышленник ограбил магазин дорогих часов. Он скрылся с места преступления на машине. Позже автомобиль был найден возле универмага La Samaritaine, где грабитель и укрылся. Универмаг, находящийся недалеко от музея Лувр, находится на реконструкции.Украденное преступником оценивается приблизительно в двести тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFM TV. По предварительным данным, пострадавших в ходе ограбления нет.Парижские правоохранительные органы проводят операцию по поиску и захвату грабителя. Территория вокруг универмага оцеплена.