Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы.
Об этом в ходе дискуссии Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализации
градостроительных мегапроектов в рамках столичного Урбанфорума заявил
бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Мероприятие,
организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) Город, собрало
представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.
Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы.
Об этом в ходе дискуссии "Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализации
градостроительных мегапроектов" в рамках столичного Урбанфорума заявил
бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Мероприятие,
организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) "Город", собрало
представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.
Столичная мэрия активно развивает инфраструктуру Новой
Москвы, в том числе транспортную, отметил Леруа. По его словам, то же самое
делает и французская сторона. "Мы развиваем в Париже большое автоматизированное
метро без машиниста, которым очень гордимся", – сказал Леруа, который
является куратором проекта "Большой Париж".
Тем не менее, он признался, что по развитию новых территорий
российская столица уже давно обогнала французскую. "Когда видим бурное
развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не
успеваем за такими темпами", – подчеркнул он. Экс-министр рассказал, что его
впечатлили те изменения, которые произошли с Москвой за последние шесть лет.
"Это поразительный результат", – сказал он.
Как отмечал Леруа, российская и французская сторона еще в
2010 году обменялись мнениями по поводу Большого Парижа и Большой Москвы. Оба
мегаполиса он назвал драйверами экономического развития двух стран: Большой
Париж производит треть валового внутреннего продукта Пятой Республики, столько же
генерирует для России Москва.
В свою очередь, руководитель столичного департамента
присоединенных территорий Владимир Жидкин отметил, при реализации проекта
Большой Москвы власти города активно консультируются с французскими коллегами.
"Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы
реализации парижской агломерации", – сказал чиновник.
По его словам, уже можно судить о результатах развития двух
агломераций, а также обсуждать тенденции и подходы к решению проблем, общих для
Новой Москвы и Большого Парижа. Одна из них – моноцентризм и перегруженность в
действующих границах. Урбанистические мегапроекты призваны решить эту проблемы,
дать импульс к экономическому росту и благоустройству территорий, развитию их
экологической составляющей.
Схожесть трудностей, с которыми сталкиваются Новая Москва и
Большой Париж, заметил и гендиректор торгово-промышленной палаты Парижа и
Парижского региона Этьен Гийо. "Транспортная инфраструктура должна связать
районы города, не проходя через центр", – пояснил чиновник. Он подчеркнул,
что оба города активно развивают общественный транспорт, строят новые дороги,
расширяют железнодорожную сеть.
Французский гость особо отметил прекрасную подготовку
российской столицы к чемпионату мира по футболу. Он напомнил, что в 2024 году
во Франции пройдет летняя Олимпиада, к которой нужно реконструировать аэропорт
Шарль де Голь и одну из линий столичного метрополитена.
Идея Большого Парижа, предполагающая развитие ближайших
пригородов французской столицы, была выдвинута 11 лет назад – в 2007 году.
Население агломерации составляет порядка семи миллионов человек. Проект
предполагает активное развитие транспортной инфраструктуры: строительство новых
линий метрополитена, соединяющих деловые и жилые кварталы Большого Парижа. С момента
начала реализации программы в агломерации построены десятки тысяч домов.
Новая Москва немного младше своего французского собрата.
Территории к юго-западу от столицы были присоединены к ней 1 июля 2012 года. В
результате площадь города увеличилась в 2,4 раза. За прошедшие годы на
присоединенных территориях были построены новые жилые районы, социальная
инфраструктура – школы, детские сады, больницы. Кроме того, было создано почти
200 тысяч рабочих мест.
Активно развивается и транспортная инфраструктура. В 2016
году в Новую Москву пришла Сокольническая линия подземки с двумя станциями -
"Румянцево" и "Саларьево". Вскоре для пассажирского
движения откроется участок Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Также в
ближайшие годы построят 700 километров дорог и 180 километров трамвайных линий.
Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в
парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис
будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют
российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых
мегаполисов.