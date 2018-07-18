Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы. Об этом в ходе дискуссии Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализации градостроительных мегапроектов в рамках столичного Урбанфорума заявил бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Мероприятие, организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) Город, собрало представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.

Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы.Об этом в ходе дискуссии "Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализацииградостроительных мегапроектов" в рамках столичного Урбанфорума заявилбывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Мероприятие,организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) "Город", собралопредставителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.Столичная мэрия активно развивает инфраструктуру НовойМосквы, в том числе транспортную, отметил Леруа. По его словам, то же самоеделает и французская сторона. "Мы развиваем в Париже большое автоматизированноеметро без машиниста, которым очень гордимся", – сказал Леруа, которыйявляется куратором проекта "Большой Париж".Тем не менее, он признался, что по развитию новых территорийроссийская столица уже давно обогнала французскую. "Когда видим бурноеразвитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что неуспеваем за такими темпами", – подчеркнул он. Экс-министр рассказал, что еговпечатлили те изменения, которые произошли с Москвой за последние шесть лет."Это поразительный результат", – сказал он.Как отмечал Леруа, российская и французская сторона еще в2010 году обменялись мнениями по поводу Большого Парижа и Большой Москвы. Обамегаполиса он назвал драйверами экономического развития двух стран: БольшойПариж производит треть валового внутреннего продукта Пятой Республики, столько жегенерирует для России Москва.В свою очередь, руководитель столичного департаментаприсоединенных территорий Владимир Жидкин отметил, при реализации проектаБольшой Москвы власти города активно консультируются с французскими коллегами."Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципыреализации парижской агломерации", – сказал чиновник.По его словам, уже можно судить о результатах развития двухагломераций, а также обсуждать тенденции и подходы к решению проблем, общих дляНовой Москвы и Большого Парижа. Одна из них – моноцентризм и перегруженность вдействующих границах. Урбанистические мегапроекты призваны решить эту проблемы,дать импульс к экономическому росту и благоустройству территорий, развитию ихэкологической составляющей.Схожесть трудностей, с которыми сталкиваются Новая Москва иБольшой Париж, заметил и гендиректор торгово-промышленной палаты Парижа иПарижского региона Этьен Гийо. "Транспортная инфраструктура должна связатьрайоны города, не проходя через центр", – пояснил чиновник. Он подчеркнул,что оба города активно развивают общественный транспорт, строят новые дороги,расширяют железнодорожную сеть.Французский гость особо отметил прекрасную подготовкуроссийской столицы к чемпионату мира по футболу. Он напомнил, что в 2024 годуво Франции пройдет летняя Олимпиада, к которой нужно реконструировать аэропортШарль де Голь и одну из линий столичного метрополитена.Идея Большого Парижа, предполагающая развитие ближайшихпригородов французской столицы, была выдвинута 11 лет назад – в 2007 году.Население агломерации составляет порядка семи миллионов человек. Проектпредполагает активное развитие транспортной инфраструктуры: строительство новыхлиний метрополитена, соединяющих деловые и жилые кварталы Большого Парижа. С моментаначала реализации программы в агломерации построены десятки тысяч домов.Новая Москва немного младше своего французского собрата.Территории к юго-западу от столицы были присоединены к ней 1 июля 2012 года. Врезультате площадь города увеличилась в 2,4 раза. За прошедшие годы наприсоединенных территориях были построены новые жилые районы, социальнаяинфраструктура – школы, детские сады, больницы. Кроме того, было создано почти200 тысяч рабочих мест.Активно развивается и транспортная инфраструктура. В 2016году в Новую Москву пришла Сокольническая линия подземки с двумя станциями -"Румянцево" и "Саларьево". Вскоре для пассажирскогодвижения откроется участок Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Также вближайшие годы построят 700 километров дорог и 180 километров трамвайных линий.Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся впарке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполисбудущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуютроссийские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировыхмегаполисов.