Россиянку Марию Бутину, которую задержали в Вашингтоне сразу после встречи президентов России и США, вызвали в суд и предъявили новое обвинение. Если раньше ее считали виновной в сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента, то теперь она обвиняется по более жесткой статье — работа иностранным агентом без регистрации.

Россиянку Марию Бутину, которую задержали в Вашингтоне сразу после встречи президентов России и США, вызвали в суд и предъявили новое обвинение. Если раньше ее считали виновной в сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента, то теперь она обвиняется по более жесткой статье — "работа иностранным агентом без регистрации".Как уточняет телеканал "Россия 24", Марии грозит до 10 лет тюрьмы. В российском МИДе уже заявили, что арест Бутиной — это попытка обнулить результаты саммита в Хельсинки. "Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США", — отметили в ведомстве.РФ считает претензии США к россиянке Бутиной необоснованными, и сделает все возможное для защиты ее интересов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно".Слушания по делу Марии Бутиной назначены на 18 июля в суде округа Колумбия.