Певец Иосиф Кобзон неодобрительно высказался о действиях
супруги артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Свое мнение исполнитель
выразил в эфире программы Пусть говорят Первого канала.
Певец Иосиф Кобзон неодобрительно высказался о действиях
супруги артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Свое мнение исполнитель
выразил в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала.
Иосиф Давыдович не понаслышке знает, как важно не терять
времени, если речь идет о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у Кобзона
диагностировали рак предстательной железы. Исполнителю сделали операцию в
Германии, болезнь отступила, но через четыре года вернулась.
"Это вообще-то чума 21 века – онкология. Неизвестно, сколько
осталось мне жить. Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его все
время нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать и
стимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честь
и хвала этой героической женщине. Но все равно, она не сможет обеспечить его
всем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, нас
всех, и продолжила его лечение в клинике", – заявил Иосиф Кобзон.
Поргина поблагодарила Кобзона за поддержку, которую тот
когда-то оказал ей, но в свое оправдание добавила, что три года прожила в больнице
вместе с супругом, да и сейчас Николай находится в госпитале: "Так решили врачи
сейчас. Я не совсем согласна с Кобзоном. Мы жили три года в клинике, я сломала
три раскладушки, я молилась".
По словам супруги артиста, решение выписать Караченцова
домой принимают всегда врачи. "Нельзя 13 лет жить в больнице, ну нельзя. Потому что они
больше сделать ничего не могли", – отметила Людмила.
Друг Иосифа Давыдовича писатель Аркадий Инин добавил, что
Кобзон, давая советы Караченцову больше заботиться о здоровье, часто сам нарушает
режим лечения. "Мы сейчас тут слышали, как он рассказывал Людмиле, что надо,
чтобы Коля был в клинике, чтобы за ним наблюдали врачи, но это он другим такие
советы дает, а сам он все время в жизни в движении, он работает", – пояснил
Инин.
Как писали Dni.Ru, в 2017 году у Николая Караченцова
обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние
актера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он отправился в Израиль.
Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они
собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог
артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от
медучреждения.