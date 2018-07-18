Певец Иосиф Кобзон неодобрительно высказался о действиях супруги артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Свое мнение исполнитель выразил в эфире программы Пусть говорят Первого канала.

Певец Иосиф Кобзон неодобрительно высказался о действияхсупруги артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Свое мнение исполнительвыразил в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала.Иосиф Давыдович не понаслышке знает, как важно не терятьвремени, если речь идет о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у Кобзонадиагностировали рак предстательной железы. Исполнителю сделали операцию вГермании, болезнь отступила, но через четыре года вернулась."Это вообще-то чума 21 века – онкология. Неизвестно, сколькоосталось мне жить. Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его всевремя нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать истимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честьи хвала этой героической женщине. Но все равно, она не сможет обеспечить еговсем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, насвсех, и продолжила его лечение в клинике", – заявил Иосиф Кобзон.Поргина поблагодарила Кобзона за поддержку, которую тоткогда-то оказал ей, но в свое оправдание добавила, что три года прожила в больницевместе с супругом, да и сейчас Николай находится в госпитале: "Так решили врачисейчас. Я не совсем согласна с Кобзоном. Мы жили три года в клинике, я сломалатри раскладушки, я молилась".По словам супруги артиста, решение выписать Караченцовадомой принимают всегда врачи. "Нельзя 13 лет жить в больнице, ну нельзя. Потому что онибольше сделать ничего не могли", – отметила Людмила.Друг Иосифа Давыдовича писатель Аркадий Инин добавил, чтоКобзон, давая советы Караченцову больше заботиться о здоровье, часто сам нарушаетрежим лечения. "Мы сейчас тут слышали, как он рассказывал Людмиле, что надо,чтобы Коля был в клинике, чтобы за ним наблюдали врачи, но это он другим такиесоветы дает, а сам он все время в жизни в движении, он работает", – пояснилИнин.Как писали Dni.Ru, в 2017 году у Николая Караченцоваобнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояниеактера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он отправился в Израиль.Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Онисобрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помогартисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы отмедучреждения.