В Красноярске скончался заслуженный артист России Владислав Жуковский. Ему было 74 года.

В Красноярске скончался заслуженный артист России Владислав Жуковский. Ему было 74 года."Пришла печальная весть. Не стало заслуженного артиста России, профессора Красноярского института искусств Владислава Жуковского", – сообщил в соцсети глава Красноярска Петр Пимашков.По словам градоначальника, Жуковский был одним из самых известных драматических актеров края. "Нас связывала и работа, и большая человеческая дружба. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев", – отметил он.Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. С тяжелой болезнью Жуковский боролся несколько лет, находя время помогать другим больным – особенно детям, отмечает РИА .У Жуковского остались жена и двое детей. Время и место прощания с актером будут объявлены дополнительно, пишет .Всероссийскую известность Жуковский получил после выхода на экраны сериала "Улицы разбитых фонарей – 4". Артист исполнил эпизодическую роль, но запомнился зрителям. Дебют Жуковского в кино состоялся в 1964 году – он сыграл разбойника в сказке "Морозко", сообщаетВладислав Яковлевич преподавал на театральном факультете Красноярского института искусств. В 1990-е был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов.