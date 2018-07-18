Более двух с половиной лет в российском законодательстве действует норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%.

Более двух с половиной лет в российском законодательстве действует норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 суток со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.Возможность уплатить административный штраф в размере 50% привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции.Возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы стимулирует граждан не затягивать с этой процедурой и, таким образом, должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно.Оперативно узнавать о новых штрафах можно, проверяя их по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции.Кроме того, с введением 50%-ной «скидки» при быстрой уплате штрафов особенно актуальной стала подписка на уведомления о новых штрафах, которая реализована на Едином портале государственных услуг. Такая подписка позволяет оперативно получать информацию о вынесенных постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.