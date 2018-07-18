Пассажир авиалайнера, который разбился на днях в
Южно-Африканской республике, снял катастрофу на видео. В крушении пострадали 20
человек.
Пассажир авиалайнера, который разбился на днях в
Южно-Африканской республике, снял катастрофу на видео. В крушении пострадали 20
человек.
Крепкие нервы оказались у оператора, который сидел напротив
левого крыла самолета. Он продолжал снимать горящий двигатель до самого финала
трагического полета. За кадром раздаются слова: "Становится все хуже. Все
очень плохо". Экран темнеет, затем появляется задымленный салон упавшего самолета.
Пассажирский самолет разбился недалеко от города Претория в
Южно-Африканской республике 10 июля. В результате крушения пострадали 20
человек, двое из них погибли. Двое пилотов в коме, сообщает News.com.au.