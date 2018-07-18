В ЮАР разбился самолет с 19 пассажирами на борту — отказал один из двигателей. Пассажиры сняли на видео момент крушения воздушного судна, сделанного еще в 1954 году. В результате авиакатастрофы погибло два человека.

Появилось видео крушения самолета Convair CV-340, снятое его пассажиром, сидевшим рядом с иллюминатором. Съемка началась, когда загорелся левый двигатель на крыле. На записи также слышен диалог на африкаанс: женский голос интересуется причиной тряски, а мужской отвечает, что ситуация нехорошая, и все будет плохо.Напомним, что крушение самолета с 19 пассажирами на борту в ЮАР произошло 10 июля. Погибли два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Причина отказа двигателя расследуется.Следует отметить, что воздушное судно Convair CV-340 было изготовлено еще в 1954 году, и в ближайшие месяцы его планировали отправить в нидерландский авиационный музей.