Находчивые жители Петербурга вытащили из провалившегося асфальта внедорожник, соорудив из двух эвакуаторов разводной мост. Очевидцы сняли спасение автомобиля на видео.

Хозяин припаркованного в Петербурге автомобиля Land Rover был весьма удивлен, когда сегодня, 18 июля, обнаружил свой внедорожник в глубокой в яме. Как выяснилось, при испытаниях теплосети подмыло грунт, в результате чего разрушилась часть дороги.Изобретательные петербуржцы нашли выход из положения при помощи двух эвакуаторов. Грузовые машины подъехали с двух сторон к попавшему в ловушку Land Rover и соорудили под ним из своих платформ "разводной мост".Процесс спасения внедорожника происходил так: один эвакуатор подтягивал троссом машину на себя, а второй в это время подставлял под его висящие над ямой колеса платформу, давая им опору.Операция по вызволению провалившегося автомобиля прошла успешна и заняла несколько десятков минут.