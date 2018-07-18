Юлия Барановская временно оставила Первый канал. Телеведущая взяла отпуск и отправилась в путешествие с тремя детьми.

Юлия Барановская временно оставила Первый канал. Телеведущая взяла отпуск и отправилась в путешествие с тремя детьми.Юлия Барановская поделилась с многочисленными подписчиками свежими новостями из своей жизни. Телеведущая опубликовала на официальной страничке в Instagram несколько фотографий. По всей видимости, Барановская отправилась в продолжительный круиз. "Наш дом на воде на ближайшую неделю", – коротко сообщила Юлия, выложив снимок с запечатленным на нем огромным лайнером.Отметим, что в путешествии телеведущую сопровождают трое детей. "Вчера была наша первая остановка – Nassau Bahamas 😍 Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Барановская.А когда лайнер следовал без остановок, Юлия развлекалась с детьми танцами. Забавное видео телеведущая также опубликовала в своем аккаунте. Многочисленные поклонники оценили публикации Барановской по достоинству. А еще фанаты дружно отметили скромность Юлии, которая, в отличие от многих знаменитых коллег, предпочитает не демонстрировать свое тело в купальнике. Вместо этого она выкладывает фото с детьми. Впрочем, особо наблюдательные подписчики все равно умудрились разглядеть фигуру Юлии в бикини."Красота в красоте", "Отличного отдыха! И я, Вам, немножножко завидую)а если быть честной, то МНОЖКО😆", "Вы такая молодец!!!!!", "Юлечка, браво!!! Шикарная мама замечательных деток)!", "Хочу быть ребенком Барановской🤗🙈)))", "Юля!!! тебе очень идет без косметики", "Красивые и счастливые!!!! Всего Вам самого хорошего!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.