Служба безопасности Украины устраивает облавы на турецких
оппозиционеров и передает их Анкаре. Это происходит по личной договоренности
между президентами Петром Порошенко и Реджепом Эрдоганом.
Служба безопасности Украины устраивает облавы на турецких
оппозиционеров и передает их Анкаре. Это происходит по личной договоренности
между президентами Петром Порошенко и Реджепом Эрдоганом.
Турецкий журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеги Игит
были похищены и вывезены в Стамбул в течение последней недели. Как сообщила
жена журналиста, ее супруга задержали сотрудники СБУ, которые и передали Инана
в руки турецких силовиков.
Юсуфа Инана и Салиха Зеги Игита в Турции подозревают в
связях с FETO – движением, основанным писателем и проповедником Фетхуллахом
Гюленом. который обвиняется в
организации попытки госпереворота 2016 года. FETO признана Анкарой
террористической организацией.
Гюлен – 77-летний общественный деятель и проповедник, ярый
критик Эрдогана. В свое время его называли вторым самым влиятельным человеком в
Турции, затем Гюлен обвинил президента в коррупции и авторитаризме. Последние
20 лет он проживает в США. Сторонники называют его "имамом", а
турецкие власти обвиняют в попытке организации госпереворота в 2016 году. Движение
Гюлена насчитывает миллионы сторонников в исламском мире.
Как сообщили журналистам источники в дипломатических кругах,
облавы на живущих на Украине граждан Турции происходят по личной договоренности
между Эрдоганом и украинским лидером Петром Порошенко. Сейчас под угрозой еще
как минимум восемь человек – турецкая разведка намерена устроить на них облаву,
после чего вывезти на родину, пишет "Страна.ua". В Турции оппозиционерам грозит
тюремное заключение – вплоть до
пожизненного.
Турецкая разведка активизировала свою деятельность после
победы Эрдогана на президентских выборах, которые прошли 24 июня. Сторонников
Гюлена задерживают в Азербайджане,
Косово, Пакистане и Габоне.