Служба безопасности Украины устраивает облавы на турецких оппозиционеров и передает их Анкаре. Это происходит по личной договоренности между президентами Петром Порошенко и Реджепом Эрдоганом.

Служба безопасности Украины устраивает облавы на турецкихоппозиционеров и передает их Анкаре. Это происходит по личной договоренностимежду президентами Петром Порошенко и Реджепом Эрдоганом.Турецкий журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеги Игитбыли похищены и вывезены в Стамбул в течение последней недели. Как сообщилажена журналиста, ее супруга задержали сотрудники СБУ, которые и передали Инанав руки турецких силовиков.Юсуфа Инана и Салиха Зеги Игита в Турции подозревают всвязях с FETO – движением, основанным писателем и проповедником ФетхуллахомГюленом. который обвиняется ворганизации попытки госпереворота 2016 года. FETO признана Анкаройтеррористической организацией.Гюлен – 77-летний общественный деятель и проповедник, ярыйкритик Эрдогана. В свое время его называли вторым самым влиятельным человеком вТурции, затем Гюлен обвинил президента в коррупции и авторитаризме. Последние20 лет он проживает в США. Сторонники называют его "имамом", атурецкие власти обвиняют в попытке организации госпереворота в 2016 году. ДвижениеГюлена насчитывает миллионы сторонников в исламском мире.Как сообщили журналистам источники в дипломатических кругах,облавы на живущих на Украине граждан Турции происходят по личной договоренностимежду Эрдоганом и украинским лидером Петром Порошенко. Сейчас под угрозой ещекак минимум восемь человек – турецкая разведка намерена устроить на них облаву,после чего вывезти на родину, пишет "Страна.ua". В Турции оппозиционерам грозиттюремное заключение – вплоть допожизненного.Турецкая разведка активизировала свою деятельность послепобеды Эрдогана на президентских выборах, которые прошли 24 июня. СторонниковГюлена задерживают в Азербайджане,Косово, Пакистане и Габоне.