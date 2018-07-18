Судя по фото в соцсети трагически погибшей в Челябинской области финалистки Missis World Russia Ксении Мецгер, девушка вела яркую, интересную жизнь. 29-летняя модель из Магнитогорска была счастливой и любящей матерью и женой.

Судя по фото в соцсети трагически погибшей в Челябинской области финалисткиMissis World Russia Ксении Мецгер, девушка вела яркую, интересную жизнь.29-летняя модель из Магнитогорска была счастливой и любящей матерью и женой.Известно,что из родного города девушка не так давно перебралась вместе с мужем и сыном вСША.Ксениярегулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. На них она радостна и беззаботна. Особенно трогательныее снимки с сыном и возлюбленным.Много фото уроссиянки на берегу океана в США и автомобиля. Судя по снимкам, девушка очень любилаприроду.Но недавно Ксениявернулась домой, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. Покупателя Ксенияискала в интернете. К сожалению, там она и нашла своего убийцу.Им оказался24-летний местный житель. По версии следствия, злоумышленник ударил Ксениюмолотком по голове в автосервисе, после чего избавился от тела, спрятав его влесополосе.Возбужденодело по статье "Убийство". В 2016 году девушка представляла Челябинскую область вфинале конкурса Missis World Russia.