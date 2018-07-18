Судя по фото в соцсети трагически погибшей в Челябинской области финалистки
Missis World Russia Ксении Мецгер, девушка вела яркую, интересную жизнь.
29-летняя модель из Магнитогорска была счастливой и любящей матерью и женой.
Судя по фото в соцсети трагически погибшей в Челябинской области финалистки
Missis World Russia Ксении Мецгер, девушка вела яркую, интересную жизнь.
29-летняя модель из Магнитогорска была счастливой и любящей матерью и женой.
Известно,
что из родного города девушка не так давно перебралась вместе с мужем и сыном в
США.
Ксения
регулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. На них она радостна и беззаботна. Особенно трогательны
ее снимки с сыном и возлюбленным.
Много фото у
россиянки на берегу океана в США и автомобиля. Судя по снимкам, девушка очень любила
природу.
Но недавно Ксения
вернулась домой, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. Покупателя Ксения
искала в интернете. К сожалению, там она и нашла своего убийцу.
Им оказался
24-летний местный житель. По версии следствия, злоумышленник ударил Ксению
молотком по голове в автосервисе, после чего избавился от тела, спрятав его в
лесополосе.
Возбуждено
дело по статье "Убийство". В 2016 году девушка представляла Челябинскую область в
финале конкурса Missis World Russia.