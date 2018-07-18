Президент Боливии Эво Моралес назвал президента США Дональда Трампа врагом человечества. С такой оценкой он выступил на проходящем на Кубе Форуме Сан-Паулу.

Президент Боливии Эво Моралес назвал президента США Дональда Трампа врагом человечества. С такой оценкой он выступил на проходящем на Кубе Форуме Сан-Паулу.В съезде, посвященном памяти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, принимают участие представители партий и организаций левого толка из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг жесткой критике политику Вашингтона, заявив, что США развязали против Венесуэлы "неконвенциональную войну" с целью завладеть ее природными ресурсами.Участники форума выразили поддержку президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, обвинив США в финансировании беспорядков (поводом для них послужила реформа системы социального страхования) с целью свержения правительства.Кроме того, участники форума приветствовали победу на недавних выборах в Мексике кандидата от коалиции левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и потребовали освободить из тюрьмы экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает ТАСС.