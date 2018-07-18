В сельских школах Гусь-Хрустального района появятся тревожные кнопки. Решение об их установке принимали через суд. По исковым заявлениям прокурора вынесено 14 решений, по которым руководство 14 школ должно оборудовать тревожную кнопку и обеспечить физическую охрану в здании.

В сельских школах Гусь-Хрустального района появятся тревожные кнопки. Решение об их установке принимали через суд. По исковым заявлениям прокурора вынесено 14 решений, по которым руководство 14 школ должно оборудовать тревожную кнопку и обеспечить физическую охрану в здании. Исполнение решений суда находится на контроле надзорного органа.