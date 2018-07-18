В центре внимания коррупция, расходование бюджетных средств и соблюдение трудового законодательства. Областная прокуратура подвела итоги работы за полугодие. Несмотря на то, что с начала 2018 в 33 регионе снизился общий уровень преступности, раскрываемость тяжких преступлений не дотягивает и до 70%, а чиновники продолжают брать взятки и скрывать свои доходы. Тему продолжит Оксана Любимова.
В центре внимания коррупция, расходование бюджетных средств и соблюдение трудового законодательства. Областная прокуратура подвела итоги работы за полугодие. Несмотря на то, что с начала 2018 в 33 регионе снизился общий уровень преступности, раскрываемость тяжких преступлений не дотягивает и до 70%, а чиновники продолжают брать взятки и скрывать свои доходы. Тему продолжит Оксана Любимова.
Антикоррупционное законодательство нарушается повсеместно. Начиная с законотворчества и заканчивая сокрытием доходов среди чиновников. Только в этом году прокуроры уже зафиксировали больше тысячи подобных фактов.
Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: "Для их устранения привнесено 320 протестов, внесено 390 представлений. В суды заявлено 14 исков на сумму больше 14 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел. Почти в 600 нормативных актах выявлены коррупционные факторы. Я уже не говорю о фактах предоставления служащими недостоверных сведений о доходах и имуществе, количество которых исчисляется сотнями".
Под особым контролем прокуратуры безопасность в торговых и развлекательных центрах. В последних, после трагедии в Кемерово, были выявлены сотни нарушений. Только во Владимире после проверок прокуратуры до устранения всех нарушений закрыли торгово-развлекательные центры на "Тандеме", на Большой Нижегородской и на Растопчина. Уделить пристальное внимание безопасности в местах массового скопления людей попросила и губернатор Светлана Орлова
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Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "Они должны понимать, что это не какая-то разовая акция. Мы, когда собирали директоров торговых центров, мы их попросили - вы не думайте, что мы забудем. Мы теперь это должны мониторить в ежемесячном, в ежеквартальном режиме. Это безопасность людей. У нас народ быстро всё забывает. И вот здесь я бы вас попросила не снижать градуса ответственности в этом вопросе".
Ещё одна серьёзная проблема региона - мусор. Игорь Пантюшин пообещал, что в области продолжится контроль за вывозом мусора и несанкционированными свалками. Проверки показывают - к нам то и дело завозят отходы из соседних областей, а мусорные полигоны нередко работают без разрешительных документов.
Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: "В результате вмешательства прокуратуры запрещена деятельность Киржачской муниципальной свалки, на которой отсутствовала документация и ввозился мусор из соседней области. Пресечены факты незаконного складирования промышленных отходов, поступающих от предприятий Нижегородской области в Вязниковском районе. Всего по итогам работы совместно с контролирующими органами выявлено свыше 200 несанкционированных свалок и бытовых промышленных отходов. Большинство из которых в настоящий момент ликвидированы".
Выступая на заседании коллегии, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв отметил большой вклад сотрудников прокуратуры и в принятии важных областных законов. 17 нормативных актов были приняты депутатами именно по предложению надзорного ведомства.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания области: "Такие важные законы, как закон об общественном контроле, закон о правовом просвещении.наших граждан и многие многие другие. У нас сейчас в разработке находится очень важный для развития Владимирской области закон. Закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков сельским труженикам. Закон внесен по инициативе губернатора Светланы Юрьевны. Мы уже практически его разработали. я думаю, в ближайшее время, наверно 25 июля он будет рассмотрен на Законодательном Собрании и принят".
Не обойдутся без прокурорского внимания и грядущие губернаторские и парламентские выборы. Сотрудники прокуратуры уже сообщили о намерении проверить и законность агитации и формирование списков избирателей.