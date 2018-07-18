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<a href="http://33live.ru/novosti/18-07-2018-prokuratura-podvela-itogi-polugodiya.html" target="_blank">Прокуратура подвела итоги полугодия</a> - В центре внимания коррупция, расходование бюджетных средств и соблюдение трудового законодательства. Областная прокуратура подвела итоги работы за полугодие. Несмотря на то, что с начала 2018 в 33 регионе снизился общий уровень преступности, раскрываемость тяжких преступлений не дотягивает и до 70%, а чиновники продолжают брать взятки и скрывать свои доходы. Тему продолжит Оксана Любимова.