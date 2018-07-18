Российские учёные разработали технологию лечения онкологических заболеваний под названием Каранахан. Использование химиотерапии в сочетании с новым методом может повысить шансы на благополучное выздоровление и полноценную жизнь пациента после курса лечения.

Ежегодно в мире диагностируют миллионы новых случаев рака, и, согласно докладу ВОЗ за 2014 год, на протяжении ближайших 20 лет эта и без того пугающая цифра будет только увеличиваться. В связи с этим учёные всего мира разрабатывают новые, более совершенные методы лечения рака.На протяжении нескольких лет сотрудники лаборатории индуцированных клеточных процессов ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" во главе с Сергеем Богачевым занимались разработкой технологии лечения онкологических заболеваний, получившей название "Каранахан" ("убивающий причину", санскрит).Ранее учёные уже пришли к выводу, что источником опухоли является злокачественная стволовая клетка. С этим связывают и механизм формирования метастазов, и внезапные рецидивы, казалось бы, излеченной болезни: достаточно уцелеть одной стволовой клетке, и она может в любой момент запустить процесс образования новой опухоли.Изучая эти клетки, российские учёные выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК.Дальнейшие исследования показали следующее: если внедрять в клетку эти фрагменты через определённый временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления, и она погибает.Такая уязвимость раковых стволовых клеток в определённые периоды жизненного цикла легла в основу технологии, которую авторы также называют "3+1" (первые три дозы препарата, введённого в опухоль, убивают основную массу стволовых раковых клеток, четвёртая – уничтожает оставшиеся).Сначала технологию опробовали для лечения асцитной формы (патологическое накопление жидкости в брюшной или плевральной полости, развивающееся вследствие опухолевого поражения) рака мыши Кребс-2.В результате излеченные мыши не только прожили полтора — два года после курса лечения, но и смогли принести полноценное потомство.Затем исследователи продолжили испытания ещё на нескольких видах онкологических заболеваний: солидной форме (твёрдая опухоль) рака мыши Кребс-2, клеточных культурах глиобластомы человека и т.п.В ходе экспериментальных исследований специалисты выявили ещё два важных явления. Во-первых, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата.Во-вторых, на этот же цикл оказывают влияние и времена года: летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.Очевидно, что оптимальным решением будет подбор для каждого пациента индивидуального графика проведения лечения по технологии "Каранахан", на основе изучения клеток его собственной опухоли (иными словами, речь идёт о персонализированной медицине).В результате технология значительно повышает эффект проводимой химиотерапии и позволяет в разы уменьшить дозы цитостатиков, вводимых пациенту.Напомним, что все препараты этого класса имеют серьёзные побочные эффекты, которые сами по себе сильно сказываются на состоянии и без того ослабленного болезнью организма.Можно ожидать, что использование химиотерапии в сочетании с технологией "Каранахан" заметно повысит шансы на благополучное выздоровление и полноценную жизнь пациента после курса лечения. По крайней мере, лабораторные эксперименты, проведённые учёными на протяжении нескольких лет, говорят именно об этом.Авторы "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) постоянно рассказывают о самых инновационных методах диагностирования и лечения рака. В частности, была создана таблетка, которая заставит опухоль светиться, а также синтетические клетки, убивающие рак изнутри.Если же говорить об уменьшении рисков развития рака, то учёные предлагают отказаться от гормональных противозачаточных таблеток, чаще использовать известную пряность и перестать пользоваться услугами нетрадиционной медицины.Также учёные не устают повторять: не нужно откладывать визит к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Уж лучше убедиться, что поводов для беспокойства нет, чем искать в Интернете схожие симптомы, самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением, или, что ещё хуже, симптомы попросту игнорировать.