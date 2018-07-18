Публикация португальского нападающего Криштиану Роналду в Instagram с новостью о том, что он стал игроком итальянского Ювентуса, идет на рекорд. Первая фотография португальца в футболке Юве набрала свыше 11 230 000 лайков спустя два дня после публикации.

Публикация португальского нападающего Криштиану Роналду в Instagram с новостью о том, что он стал игроком итальянского "Ювентуса", идет на рекорд. Первая фотография португальца в футболке "Юве" набрала свыше 11 230 000 лайков спустя два дня после публикации.В истории социальной сети этот пост на данный момент является шестым по количеству набранных лайков, сообщает Спорт24.Ru. Предполагается, что в ближайшее время снимок Роналду сможет ворваться в четверку самых залайканных, если обгонит еще один пост Роналду о рождении дочери Аланы Мартины (11 447 091 лайк), а также поп-певицу Бейонсе. Ее публикация о беременности имеет около 11 248 000 "сердечек".Forza Juve! #FinoAllaFineПубликация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Июл 2018 в 11:34 PDTОтметим, что тройку самых популярных Instagram-публикации составляют певец Джастин Бибер, объявивший о женитьбе с Хейли Болдуин (3 место, 12,6 миллионов), и американская телеведущая Кайли Дженнер, посты которой занимают две первые строчки (13 и 17,9 миллионов лайков соответственно).Напомним, что по итогам 2017 года Роналду стал абсолютным чемпионом Instagram среди спортсменов по количеству набранных лайков.