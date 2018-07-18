Президент России Владимир Путин посетил Московский урбанистический форум, который проходит в эти дни в парке Зарядье. Глава государства высоко оценил изменения, произошедшие за последние годы в столице. По его словам, Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды.

Президент России Владимир Путин посетил Московскийурбанистический форум, который проходит в эти дни в парке "Зарядье".Глава государства высоко оценил изменения, произошедшие за последние годы в столице. По его словам, Москва стала настоящей законодательницей мод покачеству и комфорту городской среды.Урбанфорум, который проходит вМоскве уже в восьмой раз, является одной из самых авторитетных площадок, накоторой обсуждаются настоящее и будущее городов, отметил Владимир Путин. Организацию мероприятия вроссийской столице президент назвал закономерным. "Москва сегодня –огромная площадка для творчества, для идей, для осуществления архитектурныхзамыслов", – сказал он.Глава государства особо отметил место, в котором проходитфорум. По его словам, в "Зарядье" собраны все современные достиженияв урбанистике, а концертный зал по праву может считаться одним из лучших вЕвропе.Города Путин назвал движущей силой экономического роста."Здесь производится более 80 процентов мирового ВВП, здесь активноразвиваются образование, наука, культура, рождаются новые знания итехнологии", – пояснил президент. Он добавил, что в городах живет болееполовины населения планеты, а в России еще больше – три четверти, при этомурбанизация продолжает набирать обороты.Глава государства убежден, что успешными могут стать толькоте города, которые смогут выработать гармоничную модель развития, создатьширокие возможности для отдыха, труда, занятий спортом. "Чтобы в городе былокомфортно всем – детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, ктосталкивается с ограничениями возможностей по здоровью", – сказал он.Путин отметил, что в таких вопросах, как благоустройствогородов, необходимо прислушиваться к мнениям местных жителей. По словампрезидента, мэр столицы Сергей Собянин показал, что готов брать на себяответственность и вести открытый диалог с горожанами."Москва стала настоящей законодательницей мод покачеству и комфорту городской среды, она задает стандарты развития современныхмегаполисов", – подчеркнул глава государства.За короткий срок в Москве произошли грандиозные изменения,добавил президент. Он отметил, что продолжают формироваться новые общественные,деловые и культурные пространства, строится жилье. Кроме того, подчеркнулроссийский лидер, к лучшему меняется и общественный транспорт – от метро иавтобусов до такси.Упомянул Владимир Путин и о программе создания качественнойгородской среды, которую власти столицы намерены продолжать, благоустроиврайоны за пределами центра. "Изменения городской среды меняют по сути дажемировоззрение, самочувствие, настроение людей", – сказал президент.По словам главы государства, столичный градоначальник рассказал емуо планах развития города. Путин назвал их грандиозными. "Надеюсь, все онибудут реализованы на благо людей", – добавил российский лидер.Он призвал глав других субъектов Федерации активноиспользовать урбанистический опыт столицы. "В каждом регионе должны бытьплощадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагатьсовременные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал иэнергия регионов", – сказал Путин.Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум(МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки –"Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятииприсутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а такжеруководители мировых мегаполисов.На открытии Урбанфорума выступил мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник, помимо прочего, обозначил основные направления, по которымбудет идти развитие столицы. Среди них транспорт (метро, дорог),благоустройство улиц и организация комфортных общественных пространств,реновация ветхого жилого фонда, развитие сервиса городских услуг и многоедругое.