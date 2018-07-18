Сборная России по дзюдо стала обладателем бронзовой медали первого в истории смешанного командного чемпионата Европы. В поединке за третье место россияне одержали победу над соперниками из Азербайджана со счетом 4:0. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Сборная России по дзюдо стала обладателем бронзовой медали первого в истории смешанного командного чемпионата Европы. В поединке за третье место россияне одержали победу над соперниками из Азербайджана со счетом 4:0. Турнир проходит в Екатеринбурге.Победу российской сборной принесли набранные очки Дарьей Межецкой, выступающей в весовой категории до 57 килограммов, Мусы Могушкова (до 73 килограммов), Алены Прокопенко (до 70 килограммов) и Хусена Халмурзаева (до 90 килограммов). Помимо них за сборную России также выступали Денис Ярцев (до 73 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Таисия Киреева (до 70 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Иван Воробьев (до 90 кг), а также тяжеловесы Антон Кривобоков и Тамерлан Башаев (оба — свыше 90 кг).Победителем турнира стала команда Германии, в финале одолевшая дзюдоистов из Нидерландов. Итоговый счет 4:2 в пользу немцев.