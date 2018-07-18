Известный певец, бывший солист группы Доктор Ватсон Игорь Браславский умер после продолжительной болезни. До последнего артист боролся с недугом: он строил планы и любил жизнь.

Известный певец, бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский умер после продолжительной болезни. До последнего артист боролся с недугом: он строил планы и любил жизнь.Печальной новостью поделился друг Игоря Браславского, поэт-песенник Александр Шаганов. Он сообщил о смерти артиста на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. ".. горькая новость – не стало Игоря Браславского ... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере", – написал убитый горем Шаганов.Он заявил, что причиной смерти Браславского стал рак. "Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек", – рассказал поэт-песенник. В заключение шаганов напрямую обратился к Браславскому: "Игорь, спасибо что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал..."Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальное известие. "Светлая память", "Прекрасный музыкант, так жаль, очень талантливый", "Царствие небесное", "Встречался с ним на студии Осинского – он мне показывал свою армейскую песню на стихи Саши Шаганова – как же жаль............... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "СКОРБЛЮ....", "Невероятно! Как больно! Содрогнулась! ", "Ужас! Земля пухом... Очень жаль...", "Ужасно... Несправедливо...Уходят лучшие, светлые, талантливые люди...", – высказались подписчики.Не остались в стороне и коллеги артиста. Так, свои соболезнования высказали Олег Акулич, Аркадий Укупник, Сергей Галанин и другие. "Горе... Царствие небесное любимому другу и коллеге,прекрасному и мужественному человеку... Всегда не веришь в смерть... Как жаль... Как больно.." – высказалась Ирина Грибулина.Игорь Браславский работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова. В 1992 году стал лауреатом международного конкурса в Сопоте. С 1994 по 2004 годы – солист группы "Доктор Ватсон". Интересно, что Браславский является автором гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года и музыки к фильму "Святое дело".