В Челябинской области зверски убита финалистка всероссийского конкурса красоты Ксения Мецгер. С 29-летней девушкой расправились из-за иномарки.

В Челябинской области зверски убита финалистка всероссийского конкурсакрасотыКсения Мецгер. С 29-летней девушкой расправились из-за иномарки.По данным областного управленияСледственного комитета, тело Ксении с признаками насильственной смерти было обнаружено17 июля в Кизильском районе. Возбуждено уголовное дело постатье "убийство".Преступник уже задержан и даетпризнательные показания. Имоказался 24-летний житель Магнитогорска, передаетИзвестно, что мотивом преступления могла стать машина, которую девушка ранеевыставила на продажу и показала злоумышленнику.Задержанный является покупательавтомобиля, владелец автосервиса. Во время осмотрамашины в боксе он убил Мецгер ударом молотка по голове, увезв лес и спрятал там тело. Ранее мужчинауже был судим за мошенничество с автотранспортом, сообщает "Московский комсомолец".Ксения была замужем, у нее остался маленький сын. В 2016 году девушка представляла Челябинскую область вфинале конкурса Missis World Russia, однако позже с семьей отправилась жить вСША. В Челябинскую область она недавно приехала к родителям, чтобы продатьсвою машину Skoda Octavia. Покупателя исвоего будущего палача Мецгер нашла по телефону.