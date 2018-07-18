В Челябинской области зверски убита финалистка всероссийского конкурса
красоты
Ксения Мецгер. С 29-летней девушкой расправились из-за иномарки.
В Челябинской области зверски убита финалистка всероссийского конкурса
красоты
Ксения Мецгер. С 29-летней девушкой расправились из-за иномарки.
По данным областного управления
Следственного комитета, тело Ксении с признаками насильственной смерти было обнаружено
17 июля в Кизильском районе. Возбуждено уголовное дело по
статье "убийство".
Преступник уже задержан и дает
признательные показания. Им
оказался 24-летний житель Магнитогорска, передает
Известно, что мотивом преступления могла стать машина, которую девушка ранее
выставила на продажу и показала злоумышленнику.
Задержанный является покупатель
автомобиля, владелец автосервиса. Во время осмотра
машины в боксе он убил Мецгер ударом молотка по голове, увез
в лес и спрятал там тело. Ранее мужчина
уже был судим за мошенничество с автотранспортом, сообщает "Московский комсомолец".
Ксения была замужем, у нее остался маленький сын. В 2016 году девушка представляла Челябинскую область в
финале конкурса Missis World Russia, однако позже с семьей отправилась жить в
США. В Челябинскую область она недавно приехала к родителям, чтобы продать
свою машину Skoda Octavia. Покупателя и
своего будущего палача Мецгер нашла по телефону.