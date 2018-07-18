ЧМ-2018 превратил русских в людей. Правда, ненадолго. Ценным
наблюдением поделился со своими читателями журналист немецкой газеты Die
Tageszeitung Андреас Руттенауэр.
ЧМ-2018 превратил русских в людей. Правда, ненадолго. Ценным
наблюдением поделился со своими читателями журналист немецкой газеты Die
Tageszeitung Андреас Руттенауэр.
Паспорт болельщика на чемпионате мира по футболу стал для
русских универсальной лицензией. Он дал им право на улыбки полицейских и мелкие
правонарушения. Стоило провести мундиаль в этой странной России, чтобы увидеть
такие изменения, пишет автор в статье под названием "Как русские
становятся людьми".
Репортер с сожалением отмечает, что чудесное превращение
длилось недолго, лишь четыре недели, что шел чемпионат. Под конец, по его
словам, полиция стала грубее.
Автор признает, что большинство западных туристов
представляли себе Россию "более советской" – и их удивила царящая
здесь позитивная атмосфера. Почти повсюду чувствуется стремление россиян к
свободе: журналист убежден, что они устали " от коррупции, цензуры в сети
и нецелесообразных бюджетных трат". Он обратил внимание на то, что
встречал множество россиян, мечтающих об эмиграции.
ЧМ-2018 можно было бы назвать лучшим. Но только если бы
прибывшие из западных стран болельщики взяли
от России мнение, что истинная свобода – это высшее благо, заключает репортер.
Тем временем сами болельщики задают жару западным журналистам.
Так, британский болельщик Джастин Уолли призвал британские СМИ, критиковавшие Россию
перед началом чемпионата, "разобраться со своим дерьмом".
Уолли пробыл в нашей стране 33 дня. "Там не было:
беспорядков, нападений футбольных хулиганов, беспредела полиции, взяток,
наполовину построенных стадионов, расизма, плохой еды, плохих транспортных
систем, недружелюбных людей", – написал футбольный фанат в Twitter.
Большинство журналистов и сами уже не рады тому, что писали
перед мундиалем. Многие признались, что "немного ошиблись", представляя Россию в негативном свете перед
ЧМ-2018.