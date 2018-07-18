ЧМ-2018 превратил русских в людей. Правда, ненадолго. Ценным наблюдением поделился со своими читателями журналист немецкой газеты Die Tageszeitung Андреас Руттенауэр.

ЧМ-2018 превратил русских в людей. Правда, ненадолго. Ценнымнаблюдением поделился со своими читателями журналист немецкой газеты DieTageszeitung Андреас Руттенауэр.Паспорт болельщика на чемпионате мира по футболу стал длярусских универсальной лицензией. Он дал им право на улыбки полицейских и мелкиеправонарушения. Стоило провести мундиаль в этой странной России, чтобы увидетьтакие изменения, пишет автор в статье под названием "Как русскиестановятся людьми".Репортер с сожалением отмечает, что чудесное превращениедлилось недолго, лишь четыре недели, что шел чемпионат. Под конец, по егословам, полиция стала грубее.Автор признает, что большинство западных туристовпредставляли себе Россию "более советской" – и их удивила царящаяздесь позитивная атмосфера. Почти повсюду чувствуется стремление россиян ксвободе: журналист убежден, что они устали " от коррупции, цензуры в сетии нецелесообразных бюджетных трат". Он обратил внимание на то, чтовстречал множество россиян, мечтающих об эмиграции.ЧМ-2018 можно было бы назвать лучшим. Но только если быприбывшие из западных стран болельщики взялиот России мнение, что истинная свобода – это высшее благо, заключает репортер.Тем временем сами болельщики задают жару западным журналистам.Так, британский болельщик Джастин Уолли призвал британские СМИ, критиковавшие Россиюперед началом чемпионата, "разобраться со своим дерьмом".Уолли пробыл в нашей стране 33 дня. "Там не было:беспорядков, нападений футбольных хулиганов, беспредела полиции, взяток,наполовину построенных стадионов, расизма, плохой еды, плохих транспортныхсистем, недружелюбных людей", – написал футбольный фанат в Twitter.Большинство журналистов и сами уже не рады тому, что писалиперед мундиалем. Многие признались, что "немного ошиблись", представляя Россию в негативном свете передЧМ-2018.