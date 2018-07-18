Маркетологи Samsung продолжают подтрунивать над Apple в рекламе. В этот раз под удар попала якобы медленная скорость скачивания у iPhone X — не в пример Galaxy S9, — а также неумение сотрудников магазинов Apple консультировать клиентов.

Маркетологи Samsung продолжают подтрунивать над Apple в рекламе. В этот раз под удар попала якобы медленная скорость скачивания у iPhone X — не в пример Galaxy S9, — а также неумение сотрудников магазинов Apple консультировать клиентов.Сюжет видео строится вокруг женщины, пришедшей в Apple Store за новым смартфоном. "Консультант" сообщил покупательнице, что iPhone X загружает данные по LTE быстрее, чем iPhone 8, но не смог привести ни одного аргумента, почему "десятка" лучше Galaxy S9.В Samsung ссылаются на недавнее исследование фирмы Ookla, по результатам которого Galaxy S9 и S9+ были признаны смартфонами с самой высокой скоростью загрузки данных по мобильной сети. Новинки Samsung, оснащаемые модемом 6CA (Cat.18) с пропускной способностью 1,2 Гбит/с, превзошли iPhone X на 37%, Google Pixel 2-го поколения — на 17%, а Galaxy S7 — на 38%.В сравнении с iPhone X, сказали эксперты, Galaxy S9 экономит около 10 минут пользователям, скачивающим 10 эпизодов телесериала (8 ГБ данных за 26 минут).Технически LTE-модем, установленный в S9, действительно является самом быстрым на сегодняшний день, однако показанные устройствами Samsung рекорды не настолько впечатляющие, как может показаться: смартфоны тестировались в лабораторных условиях, не учитывались приложения, которые могут подкачивать данные в фоновом режиме, зоны покрытия разных провайдеров, тип и источник загружаемого контента.Samsung регулярно пытается троллить Apple в рекламе, подчеркивая недостатки i-гаджетов. В мае корейцы выпустили очередной шуточный ролик, в котором высмеивается ситуация с искусственным замедлением Apple старых "айфонов" с изношенной батареей.”Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9 читайте такжеКомпания не упустила возможность поиздеваться и над iPhone X: у героев видео была сделана прическа с челкой такой же формы, как у смартфона — явная насмешка над выемкой на лицевой панели с TrueDepth-камерой и датчиками.