Упал и спровоцировал ДТП. Сегодня утром появилась информация о том, что в Веризино на трассе автомобиль сбил мужчину. Пострадавший лежал на дороге и не двигался, а рядом стояла разбитая машина. Своевременно прокомментировать ситуацию в ГИБДД не смогли. Лишь позже на происшествие пролили свет очевидцы.

Упал и спровоцировал ДТП. Сегодня утром появилась информация о том, что в Веризино на трассе автомобиль сбил мужчину. Пострадавший лежал на дороге и не двигался, а рядом стояла разбитая машина. Своевременно прокомментировать ситуацию в ГИБДД не смогли. Лишь позже на происшествие "пролили свет" очевидцы. Они утверждают, что у пешехода внезапно случился приступ эпилепсии, мужчина просто упал на правую полосу дороги и полностью ее перегородил своим телом. На помощь мужчине поспешили люди, они перенесли несчастного на обочину и вызвали скорую. А что касается разбитого автомобиля, его водитель также решил помочь пострадавшему и резко остановился, а следующая за ним машина просто не успела затормозить.