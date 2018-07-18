Недавно Сергей Зверев нашел мать. Однако таролог Марианна Абравитова убеждена, что ничего хорошего эта женщина ему не принесет.

Недавно Сергей Зверев нашел мать. Однако таролог Марианна Абравитова убеждена, что ничего хорошего эта женщина ему не принесет."Ситуация довольна жесткая, но вполнелогичная. У мальчика могло быть два пути. Либо очень плохой, либо тот, покоторому он идет сейчас. Сергей Зверев-младший достаточно необычный ребенок. Отнего дважды отказывались близкие, но судьба его пожалела и подарила новую жизньпод крылом шоумена Сергея Зверева. Парню безусловно повезло, что известныйсостоятельный человек вырастил и воспитал его как родного, дал отличноеобразование, – сказала Dni.Ru – Зов крови действительно существует, но сейчас,когда ребенок нашел биологическую мать, ему надо от нее отказаться, иначепарень попросту перечеркнет свой путь и вернется на ту колею, по которой идет посути чужая ему женщина. Сергей был зачат в обмане, из-за мести кому-то. Поэтомуничего хорошего мать ему не принесет".Медиум уверена, что Сергей действительнопереживает, и хочет войти с биологической матерью в контакт. Но, пустив этуженщину в свою жизнь, он притянет к себе все неприятности, что есть на свете. "По-хорошемуЗвереву-младшему лучше отойти от нее. Если Сергей вступит в отношения с ней, перспективныйсценарий жизни для него закончится", – предупредила гадалка.Напомним, приемный сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашелсвою биологическую мать Викторию Парфенову. Молодой мужчина познакомился сродственницей в эфире программы "На самом деле" Первого канала.Выяснилось, что до усыновления Сергей носил имя Дмитрий. Матьоставила его в роддоме, сбежав из медучреждения прямо в ночной рубашке. Викторияпризналась, что не хотела ребенка, и именно из-за попыток прервать беременностьи убить малыша еще в утробе роды начались раньше срока.Парфенова не жила с мужем на тот момент, поэтому обинтересном положении супруги он не знал. Да и Виктория не собиралась говоритьблаговерному о мальчике, так как знала: ребенок не от него. Дело в том, что онарешила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – он и естьбиологический отец Сергея.Через три года биологическая мать Сергея получила письмо из детскогодома. Женщину просили официально отказаться от мальчика. Виктория второй разотреклась от малыша, она боялась, что если заберет сына, это разрушит ее новыйбрак. Состоятельная и успешная бабушка Зверева–младшего приютить внука также нерешилась.