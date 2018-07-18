Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Саманта разразилась гневной тирадой в Сети. Таким образом родственница пыталась образумить герцогиню Сассекскую.

Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Самантаразразилась гневной тирадой в Сети. Таким образом родственница пыталасьобразумить герцогиню Сассекскую.На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Марклопубликовала ряд постов, в которых набросилась на 36 -летнюю Меган с критикой. Женщиназаявила, что, из-за игнорирования супругой принца своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл. "Еслинаш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – предостерегла родственницуСаманта.После Маркл высказалась по поводу недавнего посещения герцогинейвыставки, посвященной Нельсону Манделе. "Рада, что у тебя так многовремени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируясобственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своемусобственному отцу?!", – цитирует сестру супруги британского принца DailyMail.Также издание сообщает, что Саманта вскоре выпустит книгу отом, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не разговорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи спринцем.Отец герцогини Томас Маркл тоже не остается в стороне от шумихи.Он с удовольствием говорит с прессой. Мужчина сообщил изданию TMZ, чтопланирует давать интервью до тех пор, пока дочь не вернет его в свою жизнь.Добавим, что в недавней беседе с корреспондентом The Sun Томасзаявил, что его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ееглазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как онаулыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурнаяулыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил,что, вероятно, ему это только кажется.