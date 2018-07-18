Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Саманта
разразилась гневной тирадой в Сети. Таким образом родственница пыталась
образумить герцогиню Сассекскую.
Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Саманта
разразилась гневной тирадой в Сети. Таким образом родственница пыталась
образумить герцогиню Сассекскую.
На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл
опубликовала ряд постов, в которых набросилась на 36 -летнюю Меган с критикой. Женщина
заявила, что, из-за игнорирования супругой принца своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл. "Если
наш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – предостерегла родственницу
Саманта.
После Маркл высказалась по поводу недавнего посещения герцогиней
выставки, посвященной Нельсону Манделе. "Рада, что у тебя так много
времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя
собственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему
собственному отцу?!", – цитирует сестру супруги британского принца DailyMail.
Также издание сообщает, что Саманта вскоре выпустит книгу о
том, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз
говорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи с
принцем.
Отец герцогини Томас Маркл тоже не остается в стороне от шумихи.
Он с удовольствием говорит с прессой. Мужчина сообщил изданию TMZ, что
планирует давать интервью до тех пор, пока дочь не вернет его в свою жизнь.
Добавим, что в недавней беседе с корреспондентом The Sun Томас
заявил, что его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ее
глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она
улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная
улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил,
что, вероятно, ему это только кажется.