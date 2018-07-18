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<a href="http://33live.ru/novosti/18-07-2018-set-vozbuzhdena-kadrami-kak-melaniya-izmenilas-v-lice-posle-rukopozhatiya-s-putinym.html" target="_blank">Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным</a> - В соцсетях активно обсуждают видеокадры, на которых супруга президента США Мелания Трамп после рукопожатия с президентом России изменяется в лице. Кто-то считает, что ее перекосило (и это быстро подхватили западные СМИ), а кто-то напоминает, что Мелания часто меняет выражение лица.