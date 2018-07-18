Поклонница легендарного певца Муслима Магомаева Елена Каткова уверена – кумир миллионов отец ее сына Андрея. Родственники знаменитости считают ее наглой самозванкой.

Поклонница легендарного певца Муслима Магомаева ЕленаКаткова уверена – кумир миллионов отец ее сына Андрея. Родственники знаменитостисчитают ее наглой самозванкой.Елена и Андрей уже пытались доказать родство с кланом Магомаева.Весной 2018 года Катковы приходили на программу "Пусть говорят" Первого канала.В рамках эфира была проведена генетическая экспертиза, которая даланеоднозначные результаты.В тестировании учувствовали трое: Андрей Катков, братМуслима Магометовича Юрий Магомаев и его сын. "С вероятностью 88% Андрейне родственник Юрия Леонтьевича", – заявила специалист ДНК-центра СнежанаКоролева. Эксперт отметила, что требуется еще одно исследование, так как ЮрийЛеонтьевич и Муслим Магомедович единоутробные братья.Поклонница певца не поверила специалистам, она считаетрезультаты некорректными. Она продолжает верить, что отец ее ребенка Магомаев.Для того чтобы доказать свою правоту женщина согласилась пройти детектор лжи встудии программы "На самом деле" Первого канала."В 71 -м году наша встреча была. Это на "Динамо". 8 и 9 маяпроходили концерты, а мы там тренировались. Приехал Муслим: "Девочки, у вастакая красивая форма. Если вы хотите на концерт можете сказать, что вы собщества "Динамо". И я вас проведу", – сообщила присутствующим женщина. Еленаотметила, что была личным фотографом Магомаева, поэтому часто была в гостях узвезды. До начала 90-х у них были только платонические отношения. Женщинарассказала, что провела лишь одну ночь с певцом. Проверка на полиграфе частичноподтвердила слова поклонницы.Племянник звезды Юрий Магомаев собирается разоблачить Катковых.Он также появился на съемках. "У меня есть неопровержимые доказательства того,что Андрей Катков не сын", – заявил родственник артиста. Он добавил, что непожалел денег на детектива и нашел настоящего отца Андрея.К обсуждению присоединилась Наталья Каткова. "Я вдоваВиктора Каткова, который записан в метриках Андрея в графе отец", -представилась пожилая женщина. По словам Натальи, Елена некоторое время ходилав любовницах у ее мужа Виктора. Поклоннице Магомаева удалось увести мужчину из семьи,однако новый брак не продлился долго – через несколько лет Катков вернулся кпервой жене.Сын Виктора Каткова Кирилл согласился на прохождение генетическогоисследования. "По результату ДНК-экспертизы Между Кириллом Катковым и АндреемКатковым. Вероятность того, что вы являетесь братьями 99.9%", – озвучил ведущийДмитрий Шепелев. "Это ДНК подменили", – закричала Елена Каткова в ответ.Заключительная проверка на детекторе лжи показала, что Еленаникогда не была личным фотографом Муслима. Также Каткова никогда не состояла вромантических отношениях со звездой.