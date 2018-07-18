18.07.2018

2018-07-18 19:50:49

Школьница-кусака отбилась от насильника

В Москве

мужчина напал на 16-летнюю девушку в лифте жилого дома, сообщает РЕН ТВ. При

попытке изнасилования он начал закрывать ей рот.



Однако

старшеклассница не растерялась. Когда злоумышленник собрался поцеловать ее, укусила его за язык,

после чего выбежала из лифта и вызвала полицию. Нападавшего задержали.