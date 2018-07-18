Samsung в начале 2019 года представит 7-дюймовый смартфон, который сможет складываться пополам, как книжка. На внешней его стороне расположится второй, вспомогательный экран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, видевшие прототип устройства.

Samsung в начале 2019 года представит 7-дюймовый смартфон, который сможет складываться пополам, как книжка. На внешней его стороне расположится второй, вспомогательный экран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, видевшие прототип устройства.Внутри Samsung складной смартфон известен под рабочим названием Winner. По данным издания, новинку оценят более чем в $1500, поэтому позиционироваться она будет в первую очередь на геймерском и других нишевых рынках.Samsung вынашивает идею складного смартфона уже несколько лет. Еще в 2013 году на выставке CES корейцы пообещали, что гаджеты с гнущимися экранами появятся в 2014 году, а со складывающимися — в 2015-м. А в конце 2016-го Samsung получила патент на смартфон, который можно будет складывать пополам за счет гибкой секции в центре.В сложенном состоянии телефон очень напоминает классическую "раскладушку" из 1990-х или ноутбук Surface Book, так как обе стороны его экрана не соприкасаются друг с другом.∎Складной смартфон Samsung выйдет в этом году читайте такжеВ конце прошлого года китайская ZTE показала первый на рынке смартфон, раскладывающийся в планшет. Axon M состоит из двух соединенных по длинной стороне, как у ноутбука, 5,2-дюймовых экранов. Это позволяет аппарату работать в разных режимах: например, на одном дисплее можно включить фильм, на другом — переписываться с друзьями и проверять почту.