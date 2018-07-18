Общественная палата Крыма сформировала специальный реестр для политических и культурных деятелей Украины и России, которые не признают выбор жителей полуострова. Досье уже включает все множество отечественных звезд, в том числе Андрея Макаревича и Ксению Собчак.

Общественная палата Крыма сформировала специальный реестр для политических и культурных деятелей Украины и России, которые не признают выбор жителей полуострова. Досье уже включает все множество отечественных звезд, в том числе Андрея Макаревича и Ксению Собчак.В Общественной палате Республики Крым объявили о создании так называемого "крымского досье". По словам политика Григория Иоффе, в него будут включать тех людей, которых неофициально называют "крымоненавистниками".В первую очередь в список вошли политики и журналисты Украины, которые своей деятельностью дискредитируют полуостров. Однако негативными высказываниями о выборе крымчан отметились и многие российские деятели искусства и шоу-бизнеса, которым также нашлось место в досье, передает РИА Новости.Отдельном блоком в "черный список" внесли Андрея Макаревича, Михаила Ефремова, Владимира Войновича, Виктора Шендеровича, Людмилу Улицкую. Примечательно, что рядом с этими именами значится и Ксения Собчак. По всей видимости, в данном вопросе ее расценивали в качестве телеведущей.В сопровождающем тексте указано, что данные граждане "распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, становясь главными героями фейк-ньюз". Более того, авторы инициативы убеждены, что указанные люди "будто под копирку повторяют транслируемые Западом утверждения".