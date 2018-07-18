Гости провели для отдыхающих в лагере ребят профилактическое мероприятие «Лето без опасности».

В период проведения летней оздоровительной кампании сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Киржачскому району и члены мотоклубы «Аквилон» посетили оздоровительный лагерь им. А. Матросова в Киржачском районе. Гости провели для ребят профилактическое мероприятие «Лето без опасности». Ведь никогда не будет лишним напомнить юным киржачанам и гостям из Чехии, отдыхающим в лагере, о правилах безопасности, в том числе – безопасности на дороге.Основная цель такого мероприятия – разъяснить детям и подросткам Правила дорожного движения, касающиеся передвижения на велосипедах и мототехнике в качестве водителей и пассажиров, а также проинформировать о предусмотренной ответственности за их несоблюдение.Инспектор отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Евгений Захаров рассказал присутствующим о том, что мобильность и маневренность делают мототехнику все более популярной среди молодежи. Вместе с тем, этот вид транспорта является одним из самых травмаопасных. Водители мототранспорта часто пренебрегают правилами безопасности, применением мотошлема и экипировки, превышают допустимую скорость движения, что нередко приводит к трагедии. Госавтоинспектор проинформировал ребят о том, с какого возраста можно получить права на управление мопедом, скутером, мотоциклом и разъяснил нормы ответственности за несоблюдение ПДД.К беседе присоединились представители мотоклуба «Аквилон». Байкеры продемонстрировали подросткам защитную экипировку, которую они используют во время передвижения. Обратили внимание на то, что любая оплошность при управлении двухколесным транспортным средством может привести к неисправимым последствиям. Поэтому для сохранения жизни и здоровья мотолюбителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.После беседы члены мотоклуба показали ребятам своих «железных коней» и продемонстрировали навыки управления мотоциклом.В конце встречи гости пожелали отдыхающим положительных эмоций, безопасных и интересных каникул.По мнению госавтоинспекторов, проведение подобных мероприятий необходимо, так как они не только не позволяют подросткам не утратить знания безопасного поведения на дороге за время летних каникул, но и помогают подготовиться к возвращению в город с интенсивным транспортным движением.