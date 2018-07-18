Гости провели для отдыхающих в лагере ребят профилактическое мероприятие «Лето без опасности».
В период проведения летней оздоровительной кампании сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Киржачскому району и члены мотоклубы «Аквилон» посетили оздоровительный лагерь им. А. Матросова в Киржачском районе. Гости провели для ребят профилактическое мероприятие «Лето без опасности». Ведь никогда не будет лишним напомнить юным киржачанам и гостям из Чехии, отдыхающим в лагере, о правилах безопасности, в том числе – безопасности на дороге.
Основная цель такого мероприятия – разъяснить детям и подросткам Правила дорожного движения, касающиеся передвижения на велосипедах и мототехнике в качестве водителей и пассажиров, а также проинформировать о предусмотренной ответственности за их несоблюдение.
Инспектор отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Евгений Захаров рассказал присутствующим о том, что мобильность и маневренность делают мототехнику все более популярной среди молодежи. Вместе с тем, этот вид транспорта является одним из самых травмаопасных. Водители мототранспорта часто пренебрегают правилами безопасности, применением мотошлема и экипировки, превышают допустимую скорость движения, что нередко приводит к трагедии. Госавтоинспектор проинформировал ребят о том, с какого возраста можно получить права на управление мопедом, скутером, мотоциклом и разъяснил нормы ответственности за несоблюдение ПДД.
К беседе присоединились представители мотоклуба «Аквилон». Байкеры продемонстрировали подросткам защитную экипировку, которую они используют во время передвижения. Обратили внимание на то, что любая оплошность при управлении двухколесным транспортным средством может привести к неисправимым последствиям. Поэтому для сохранения жизни и здоровья мотолюбителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
После беседы члены мотоклуба показали ребятам своих «железных коней» и продемонстрировали навыки управления мотоциклом.
В конце встречи гости пожелали отдыхающим положительных эмоций, безопасных и интересных каникул.
По мнению госавтоинспекторов, проведение подобных мероприятий необходимо, так как они не только не позволяют подросткам не утратить знания безопасного поведения на дороге за время летних каникул, но и помогают подготовиться к возвращению в город с интенсивным транспортным движением.