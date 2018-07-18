Трюки, которые некоторые эксперты якобы подметили в начале переговоров президентов Росси и США в Хельсинки, могли бы сработать только на встрече двух студентов. Дональд Трамп был искренен, когда называл Владимира Путина хорошим соперником, уверен специалист по лжи.

"Трюки", которые некоторые эксперты якобыподметили в начале переговоров президентов Росси и США в Хельсинки, могли бысработать только на встрече двух студентов. Дональд Трамп был искренен, когданазывал Владимира Путина хорошим соперником, уверен специалист по лжи.Наблюдения за позами и манерой рукопожатия при встречах натаком высоком уровне не имеют смысла. Важно то, как ведут себя собеседникипосле переговоров. Основную пищу для размышлений дала итоговаяпресс-конференция Путина и Трампа, подчеркнул специалист-профайлер, эксперт поверификации лжи Алексей Филатов.Главное, что бросилось в глаза эксперту – то, как выходили спереговоров президенты. Их походка, мимика и жесты говорили о том, что оба завершиливстречу в приподнятом настроении. Им было комфортно общаться друг с другом,считает Филатов."О чем они там договорились – наверное, мы не сможем обэтом узнать, но понятно, что встречи продолжатся, и то, что они хотят этихвстреч. И то, что они видят шанс договориться друг с другом, по крайней мере,по принципиальным позициям", – заявил эксперт изданию "Царьград".Что касается разговоров различных "экспертов" опопытках Трампа доминировать в начале встречи, то они не имеют никакого веса.Перечисленные ими "трюки" могли сработать лишь в том случае, если быПутин и Трамп были 18-летними студентами.Оба президента – очень сильные переговорщики. Поэтому неможет быть и речи о том, что кто-то кого-то "продавил". Исходя изтого, что известно о личности каждого из политиков, можно быть уверенным, чтоникто из них не пошел бы другому на уступки, отметил специалист.Дональд Трамп говорил, что считает Путина хорошим соперником.И в этом, судя по всем невербальным признакам, он был абсолютно честен иискренен, убежден Филатов.