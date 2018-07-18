Трюки, которые некоторые эксперты якобы
подметили в начале переговоров президентов Росси и США в Хельсинки, могли бы
сработать только на встрече двух студентов. Дональд Трамп был искренен, когда
называл Владимира Путина хорошим соперником, уверен специалист по лжи.
"Трюки", которые некоторые эксперты якобы
подметили в начале переговоров президентов Росси и США в Хельсинки, могли бы
сработать только на встрече двух студентов. Дональд Трамп был искренен, когда
называл Владимира Путина хорошим соперником, уверен специалист по лжи.
Наблюдения за позами и манерой рукопожатия при встречах на
таком высоком уровне не имеют смысла. Важно то, как ведут себя собеседники
после переговоров. Основную пищу для размышлений дала итоговая
пресс-конференция Путина и Трампа, подчеркнул специалист-профайлер, эксперт по
верификации лжи Алексей Филатов.
Главное, что бросилось в глаза эксперту – то, как выходили с
переговоров президенты. Их походка, мимика и жесты говорили о том, что оба завершили
встречу в приподнятом настроении. Им было комфортно общаться друг с другом,
считает Филатов.
"О чем они там договорились – наверное, мы не сможем об
этом узнать, но понятно, что встречи продолжатся, и то, что они хотят этих
встреч. И то, что они видят шанс договориться друг с другом, по крайней мере,
по принципиальным позициям", – заявил эксперт изданию "Царьград".
Что касается разговоров различных "экспертов" о
попытках Трампа доминировать в начале встречи, то они не имеют никакого веса.
Перечисленные ими "трюки" могли сработать лишь в том случае, если бы
Путин и Трамп были 18-летними студентами.
Оба президента – очень сильные переговорщики. Поэтому не
может быть и речи о том, что кто-то кого-то "продавил". Исходя из
того, что известно о личности каждого из политиков, можно быть уверенным, что
никто из них не пошел бы другому на уступки, отметил специалист.
Дональд Трамп говорил, что считает Путина хорошим соперником.
И в этом, судя по всем невербальным признакам, он был абсолютно честен и
искренен, убежден Филатов.