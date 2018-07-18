В концерт вошли выступления участников музыкальных фестивалей «Щит и лира» и «Милосердие белых ночей», а также коллективов художественной самодеятельности...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся совместный концерт с участием сотрудников сводных отрядов полиции и победителей смотра-конкурса музыкального творчества среди сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел столичного главка и членов их семей.В зрительном зале находились полицейские, члены семей сотрудников подразделений московского главка, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета, жители и гости столицы.Концертная программа состояла из ярких и творческих номеров. В нее вошли выступления участников музыкальных фестивалей «Щит и лира» и «Милосердие белых ночей», а также коллективов художественной самодеятельности 1-го и 2-го оперативных полков полиции ГУ МВД России по г. Москве.По окончании концерта гости поблагодарили артистов бурными аплодисментами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве