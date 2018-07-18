Олеся Судзиловская оказалась одной из гостий XXII Всероссийского фестиваля визуальных искусств, который прошел в лагере Орленок. Актриса порядком шокировала публику, когда появилась на пляже в весьма провокационном бикини.

Олеся Судзиловская оказалась одной из гостий XXII Всероссийского фестиваля визуальных искусств, который прошел в лагере "Орленок". Актриса порядком шокировала публику, когда появилась на пляже в весьма провокационном бикини.Актриса Наталья Громушкина и Ирина Безрукова, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский с супругой Екатериной, певицы Беретта и Леся Ярославская, Валерий Яременко, Ирина Грибулина, Ольга Прокофьева, Олеся Судзиловская и многие другие прибыли в "Орленок" на XXII Всероссийский фестиваль визуальных искусств.В этом году смотр посвятили юбилею Владимира Высоцкого. Легендарному артисту исполнилось бы 80 лет. В его честь была открыта большая выставка, а на концертах знаменитости исполняли его песни. Не обошлось без пронырливых журналистов. Именно благодаря им в Сети появились пикантные фото гостей фестиваля. Настоящий ажиотаж вызвала Олеся Судзиловская, которая по праву является одной из самых привлекательных актрис современности.На снимке артистку запечатлели в весьма откровенном купальнике – благодаря мастерству фотографа издания , любой желающий смог оценить прелести Олеси. В Сети поклонники рассыпались в комплиментах, впрочем, нашлись и злопыхатели, умудрившиеся разглядеть на безупречной фигуре Судзиловской следы целлюлита.Отметим, что сама актриса осталась в восторге от мероприятия. "Веселая поездка на автобусах из отеля в лагерь, фотографии рядом с огромным атриумом, где проходила церемония, на фоне потрясающего алого заката. Представление нашей делегации, полный зал детей, подростков, их вожатых. Выступление талантливейших поющих драматических актеров,великолепное шоу детских танцевальных коллективов со всей необъятной Родины. Потом посиделки за роскошным столом, веселые разговоры, танцы– песни в теплой южной ночи у моря", – поделилась впечатлениями с фанатами Олеся Судзиловская на своей страничке в социальной сети Instagram.