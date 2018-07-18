Несчастье произошло с наследником топ-менеджера британской нефтяной компании Aon Пола Финнета. Подросток умер во время семейного отпуска.

Несчастье произошло с наследником топ-менеджерабританской нефтяной компании Aon Пола Финнета. Подросток умер во времясемейного отпуска.Финнет отдыхал с родными в Греции, где туристы взяли напрокаткатер. Страшное происшествие случилось недалеко от острова Паксос,к югу от Корфу.Известно, что арендованный катер имел с надувные бортаи мощный мотор. Судном управлял глава семьи, а его сын Тоби в это времясидел на корме, сообщаетВ какой-то момент катер наскочилна волну, и мальчик упал за борт. Пол Финнет сразу жепрыгнул вслед за ним и вытащил сына. Ребенка отвезли в ближайший порт,но его было уже не спасти. Врачи констатировали смерть подростка. Винтбуквально разрезал его голову.Напомним, летом этого года в Москве был найден мертвымвнук российского миллиардера Юрия Гущина,19-летний Юрий Гущины-Кузнецов. Парень свел счеты с жизнью. Парень увлекалсяигрой Dota и перед смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупоубийся".Как писали Dni.Ru, летом 2014 года в автокатастрофе погиб правнук Рокфеллера. СамолетPiper PA-46 Ричарда Рокфеллера разбился через десять минут после вылета изаэропорта округа Ветчестер. Он был единственным пассажиром воздушного судна.