Несчастье произошло с наследником топ-менеджера
британской нефтяной компании Aon Пола Финнета. Подросток умер во время
семейного отпуска.
Несчастье произошло с наследником топ-менеджера
британской нефтяной компании Aon Пола Финнета. Подросток умер во время
семейного отпуска.
Финнет отдыхал с родными в Греции, где туристы взяли напрокат
катер. Страшное происшествие случилось недалеко от острова Паксос,
к югу от Корфу.
Известно, что арендованный катер имел с надувные борта
и мощный мотор. Судном управлял глава семьи, а его сын Тоби в это время
сидел на корме, сообщает
В какой-то момент катер наскочил
на волну, и мальчик упал за борт. Пол Финнет сразу же
прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Ребенка отвезли в ближайший порт,
но его было уже не спасти. Врачи констатировали смерть подростка. Винт
буквально разрезал его голову.
Напомним, летом этого года в Москве был найден мертвым
внук российского миллиардера Юрия Гущина,
19-летний Юрий Гущины-Кузнецов. Парень свел счеты с жизнью. Парень увлекался
игрой Dota и перед смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо
убийся".
Как писали Dni.Ru, летом 2014 года в автокатастрофе погиб правнук Рокфеллера. Самолет
Piper PA-46 Ричарда Рокфеллера разбился через десять минут после вылета из
аэропорта округа Ветчестер. Он был единственным пассажиром воздушного судна.