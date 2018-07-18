Российская армия сильна, но экономика у страны слабая. Так что Дональд Трамп не хочет употреблять по отношению к России определение противник.

Российская армия сильна, но экономика у страны слабая. Такчто Дональд Трамп не хочет употреблять по отношению к России определение "противник".Все могут ладить друг с другом и жить в мире. Тем более этокасается России и США, которые вместе контролируют 90% ядерного оружия на планете, заявил Дональд Трамп.У России экономика сравнительно небольшая, поэтому политик не хочетназывать ее противником. "У них сильная армия, но ихэкономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочуиспользовать слово "противник". Мы все можем работать вместе, мыможем прекрасно это делать – каждый может быть в порядке – и жить в мире", – порассуждаламериканский президент в интервью каналу Fox News. Трампу задали вопрос, считает ли он Россиюглавным противником США.Ранее глава Белого дома заявил, что воспринимает российского лидераВладимира Путина не как врага, а как конкурента – который, возможно, станет другом.Однако многие политики в США называют Россию не только противником,но и врагом. И критикуют своего президента за то, что он не использует такихформулировок.Тем временем Трамп отказался от своих слов, сказанныхво время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером России. Передвстречей с представителями американского конгресса он заявил, что вмешательствоМосквы в президентские выборы в 2016 году все же имело место, сообщаетПрезидент США в интервью Fox News привел еще один аргумент впользу своего отношения к России. По его словам, во время Второй мировойвойны страна потеряла 50 миллионов человек. "И помогланам победить в войне, Россия реально нам помогла", – уточнил Трамп."Я не за Россию и не противкого-либо. Я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышлялиоб этом", – отметил он.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампвстречались в Хельсинки 16 июля, напоминает . Глава Белого дома позавершении саммита назвал его интересным и напомнил, что у двух стран долгоевремя не было отношений. Во время итоговой пресс-конференции Трамп заявил, чтосчитает Путина соперником.