Российская армия сильна, но экономика у страны слабая. Так
что Дональд Трамп не хочет употреблять по отношению к России определение противник.
Российская армия сильна, но экономика у страны слабая. Так
что Дональд Трамп не хочет употреблять по отношению к России определение "противник".
Все могут ладить друг с другом и жить в мире. Тем более это
касается России и США, которые вместе контролируют 90% ядерного оружия на планете, заявил Дональд Трамп.
У России экономика сравнительно небольшая, поэтому политик не хочет
называть ее противником. "У них сильная армия, но их
экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу
использовать слово "противник". Мы все можем работать вместе, мы
можем прекрасно это делать – каждый может быть в порядке – и жить в мире", – порассуждал
американский президент в интервью каналу Fox News. Трампу задали вопрос, считает ли он Россию
главным противником США.
Ранее глава Белого дома заявил, что воспринимает российского лидера
Владимира Путина не как врага, а как конкурента – который, возможно, станет другом.
Однако многие политики в США называют Россию не только противником,
но и врагом. И критикуют своего президента за то, что он не использует таких
формулировок.
Тем временем Трамп отказался от своих слов, сказанных
во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером России. Перед
встречей с представителями американского конгресса он заявил, что вмешательство
Москвы в президентские выборы в 2016 году все же имело место, сообщает
Президент США в интервью Fox News привел еще один аргумент в
пользу своего отношения к России. По его словам, во время Второй мировой
войны страна потеряла 50 миллионов человек. "И помогла
нам победить в войне, Россия реально нам помогла", – уточнил Трамп.
"Я не за Россию и не против
кого-либо. Я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышляли
об этом", – отметил он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
встречались в Хельсинки 16 июля, напоминает . Глава Белого дома по
завершении саммита назвал его интересным и напомнил, что у двух стран долгое
время не было отношений. Во время итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что
считает Путина соперником.