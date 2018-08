Дональд Трамп не считает Россию противником. Об этом он рассказал в интервью на телеканале Fox News. Ранее интервью телеканалу дал и российский президент Владимир Путин.

Дональд Трамп не считает Россию противником. Об этом он рассказал в интервью на телеканале Fox News. Ранее интервью телеканалу дал и российский президент Владимир Путин.Трамп заявил, что он не думает, будто Россия является сильным экономическим соперником Штатов. Трамп подчеркнул, что российская экономика "гораздо меньше" китайской. При этом он отметил, что у России – "мощные вооруженные силы".The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.Отвечая на вопрос журналиста, являются ли США и Россия историческими противниками, американский лидер сказал, что Москва и Вашингтон могут ладить и жить в мире, передает ТАСС.Ранее Трамп в своем Twitter отметил, что его встреча с Владимиром Путиным, состоявшаяся 16 июля в Хельсинки, "успешна для всех", кроме СМИ, распространяющих ложную информацию.