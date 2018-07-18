Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать обвинения по делу о во вмешательстве в ход президентских выборов против 12 россиян. Примечательно, что он сделал это прямо перед саммитом с российским главой Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать обвинения по делу о во вмешательстве в ход президентских выборов против 12 россиян. Примечательно, что он сделал это прямо перед саммитом с российским главой Владимиром Путиным.Новые обвинения о вмешательстве России в выборы президента США были обнародованы перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки с личного одобрения Дональда Трампа. По словам источников, американский лидер надеялся, что наличие новых обвинений усилит его позиции во время переговоров.Сообщается, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к президенту США с новыми материалами расследования и предложил ему решить, до или после саммита с Путиным их публиковать. Трамп потребовал немедленно их обнародовать, после чего тема оказалась в центре внимания мировой прессы за три часа до встречи президентов, передает Bloomberg,Информация дополняется.