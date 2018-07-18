Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не дают покоя власти Незалежной. Так, Киев просит Вашингтон разъяснить обсуждения новых идей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые имели место на саммите.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не дают покоя власти Незалежной. Так, Киев просит Вашингтон разъяснить обсуждения новых идей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые имели место на саммите.Источники рассказали, что Украина просит США дать официальные разъяснения словам российского президента о "новых предложениях по урегулированию ситуации" в Донбассе. Более того, Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть эту информацию в том случае, если подобная тема на переговорах не затрагивалась."Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне", — заявлял Путин на пресс-конференции после Саммита. По мнению российского лидера, это может стать большим шагом в позитивном направлении, передает "Интерфакс".Информация дополняется.