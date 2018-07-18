Анна Седокова призналась, что еще долго никто бы не знал о ее судебных разбирательствах с бывшим мужем Максимом Чернявским, который некоторое время назад забрал у нее дочь Монику. Однако у певицы случился нервный срыв прямо во время интервью, и она поняла, что уже не может молчать о своем несчастье.

Анна Седокова призналась, что еще долго никто бы не знал о ее судебных разбирательствах с бывшим мужем Максимом Чернявским, который некоторое время назад забрал у нее дочь Монику. Однако у певицы случился нервный срыв прямо во время интервью, и она поняла, что уже не может молчать о своем несчастье.На протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее их дочь Монику и подал на нее в суд. По признанию певицы, все это время она жила в "каком-то аду"."Мне было до безумия страшно! Но люди уже не понимали, почему со мной все время нет Моники. Мне писали: "Ты бросила дочь! Ты отдала ее папе. Ты плохая мать"… А я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой. Моника всегда была для меня абсолютным светом, любовью. Мне кажется, это самый нежный ребенок во Вселенной. И когда у тебя его забрали, а все вокруг еще кричат, что ты ужасная мать, – это страшно!" – объяснила Седокова.Ситуация изменилась, когда она проговорилась прямо во время интервью. "Однажды я давала интервью и у меня случился нервный срыв, я проговорилась. Потом еще был шанс остановить это интервью, не дать ему хода. Но я поняла, что больше не могу сдерживать ту боль, которая во мне. Иначе просто сойду с ума", – цитирует популярную певицу .Отметим, что в результате обнародования проблем с экс-супругом дело Седоковой сдвинулось. Теперь, по решению суда, в течение учебного года Моника будет жить в Америке, а на каникулы Максим Чернявский разрешит ей оставаться с мамой.В заключение Анна Седокова прокомментировала осуждение тех людей, кто ей ставит в пику то. что она родила трех детей от разных мужчин. "В тот момент, когда у тебя появляется ребенок, все другое меркнет. Это настоящее чудо! И как можно это критиковать?Конечно, я отдаю себе отчет, что я живу не по стандартной схеме. И пожалуйста, не надо меня в нее запихивать. Я никогда не смогу жить так, как все, уже поздно. Я прошу: не судите меня за мой выбор. Он может быть ошибочным или нет, но он мой. И поверьте, расплачиваться за него я буду тоже исключительно сама", – заявила Анна Седокова.