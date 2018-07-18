Звезда сериалов Маргоша, Молодежка и Солдаты Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семье легендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более 10 лет работает вместе с великим метром.

Звезда сериалов "Маргоша","Молодежка" и "Солдаты" Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семьелегендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более 10 лет работает вместе свеликим метром.Анатолий попал втруппу театра АрменаДжигарханяна в 2005 году. На съемках сериала "Каменская" онпознакомился с артистом Стасом Дужниковым, который в ту пору трудился у Армена Борисовича."Стас поговорил с ним, и Джигарханян, прослушав меня, пригласил к себе в труппу",– вспоминает первое знакомство с худруком Кот.Артист отмечает, чтообщественности давно пора забыть о скандальных разборках народного артиста сэкс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Джигарханян любил Виталину, новсякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то стакой же успешно справлялся. Например, Табаков и Зудина, Белохвостикова иНаумов или те же Кончаловский и Высоцкая", – высказался о романе метра артист.По словам Анатолия, женщинысами выбирают тратить ли молодые годы на мужа пенсионера, пусть и знаменитого. "Каждыйрешает сам. Кто-то, учитывая сексуальную составляющую, кто-то по-другому", – добавил актер.Отметим, что личнаяжизнь Кота тоже складывается непросто. Первой женой артиста была нынешняя супругарежиссера Андрея Кончаловского ЮлияВысоцкая. "Мы на одном курсе учились, и я помог ей с пропиской этим браком.Сейчас у каждого своя жизнь, мало общаемся", – пояснил актер.Второй женойАнатолия стала девушка Алена, не имеющая отношения к кино и театру. В этом бракеу звезды родилась дочь Алиса. Третьей женой Кота стала блестящая артистка ЯнинаКолесниченко, с которой Анатолий познакомился на съемках сериала "Маргоша". "Мыживем гражданским браком, нашей дочери Арине осенью будет семь. Мы с Янинойвстретились уже взрослыми людьми и в загс так и не пошли. Красиво разойтисьможно и без печати в паспорте", – цитирует звезду EG.ru.