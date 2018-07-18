Звезда сериалов Маргоша,
Молодежка и Солдаты Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семье
легендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более 10 лет работает вместе с
великим метром.
Звезда сериалов "Маргоша",
"Молодежка" и "Солдаты" Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семье
легендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более 10 лет работает вместе с
великим метром.
Анатолий попал в
труппу театра Армена
Джигарханяна в 2005 году. На съемках сериала "Каменская" он
познакомился с артистом Стасом Дужниковым, который в ту пору трудился у Армена Борисовича.
"Стас поговорил с ним, и Джигарханян, прослушав меня, пригласил к себе в труппу",
– вспоминает первое знакомство с худруком Кот.
Артист отмечает, что
общественности давно пора забыть о скандальных разборках народного артиста с
экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Джигарханян любил Виталину, но
всякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то с
такой же успешно справлялся. Например, Табаков и Зудина, Белохвостикова и
Наумов или те же Кончаловский и Высоцкая", – высказался о романе метра артист.
По словам Анатолия, женщины
сами выбирают тратить ли молодые годы на мужа пенсионера, пусть и знаменитого. "Каждый
решает сам. Кто-то, учитывая сексуальную составляющую, кто-то по-другому", – добавил актер.
Отметим, что личная
жизнь Кота тоже складывается непросто. Первой женой артиста была нынешняя супруга
режиссера Андрея Кончаловского Юлия
Высоцкая. "Мы на одном курсе учились, и я помог ей с пропиской этим браком.
Сейчас у каждого своя жизнь, мало общаемся", – пояснил актер.
Второй женой
Анатолия стала девушка Алена, не имеющая отношения к кино и театру. В этом браке
у звезды родилась дочь Алиса. Третьей женой Кота стала блестящая артистка Янина
Колесниченко, с которой Анатолий познакомился на съемках сериала "Маргоша". "Мы
живем гражданским браком, нашей дочери Арине осенью будет семь. Мы с Яниной
встретились уже взрослыми людьми и в загс так и не пошли. Красиво разойтись
можно и без печати в паспорте", – цитирует звезду EG.ru.