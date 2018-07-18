Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звезда сериала Вверх тормашками был за рулем мотоцикла.

Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звездасериала "Вверх тормашками" был за рулем мотоцикла.Об ужасном событии рассказала коллега артиста Лилия Ребрик.В своем Instagram актриса опубликовала просьбу о помощи."Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками",который играл Марьяна, попал в жуткое ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочнойпомощи! Нужна кровь и деньги!" – написала украинская звезда.Авария случилась на трассеЛьвов-Мукачево. Федорченко наехал на разлитое масло, не справился с управлениеми влетел под встречный автобус. Олесь получил множественные повреждения органов, тканей и травматическую ампутацию ноги.Аналитическое издание ZAXID.NET отмечает, что сейчас артист находитсяв бессознательном состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких. Всеоперации, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированнаятравма, многочисленные переломы. "Врачи борются за его жизнь", – сообщил главныйврач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець.На просьбу Лилии Ребрик стать донором крови уже откликнулось30 человек. И люди продолжают приходить.Федорченко 34 года. Он работает в львовском театре им.Марии Заньковецкой. Артист известен по ролям Николая Садовского в спектакле"Мария Заньковецкая", Назара Стодоли в одноименном спектакле, Вакулы вспектакле "Рождественская ночь". Олесьтакже сыграл роль Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками".