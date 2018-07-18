Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звезда
сериала Вверх тормашками был за рулем мотоцикла.
Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звезда
сериала "Вверх тормашками" был за рулем мотоцикла.
Об ужасном событии рассказала коллега артиста Лилия Ребрик.
В своем Instagram актриса опубликовала просьбу о помощи.
"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками",
который играл Марьяна, попал в жуткое ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной
помощи! Нужна кровь и деньги!" – написала украинская звезда.
Авария случилась на трассе
Львов-Мукачево. Федорченко наехал на разлитое масло, не справился с управлением
и влетел под встречный автобус. Олесь получил множественные повреждения органов, тканей и травматическую ампутацию ноги.
Аналитическое издание ZAXID.NET отмечает, что сейчас артист находится
в бессознательном состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких. Все
операции, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированная
травма, многочисленные переломы. "Врачи борются за его жизнь", – сообщил главный
врач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець.
На просьбу Лилии Ребрик стать донором крови уже откликнулось
30 человек. И люди продолжают приходить.
Федорченко 34 года. Он работает в львовском театре им.
Марии Заньковецкой. Артист известен по ролям Николая Садовского в спектакле
"Мария Заньковецкая", Назара Стодоли в одноименном спектакле, Вакулы в
спектакле "Рождественская ночь". Олесь
также сыграл роль Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками".