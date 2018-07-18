В Москве после продолжительной болезни скончался бывший солист группы Доктор Ватсон Игорь Браславский.

В Москве после продолжительной болезни скончался бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский. О смерти певца сообщил его друг, поэт Александр Шаганов. Он выразил соболезнования близким артиста.Шаганов рассказал, что Игорь Браславский страдал от рака, передает РИА Новости.Игорь Браславский покинул "Доктора Ватсона" в 2004 году, однако иногда продолжал выступать с группой. Является автором гимна к Всемирным юношеским играм (1998 год). Заслуженный артист РФ, лауреат Премии Правительства Москвы.