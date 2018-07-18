Такое поручение выдал глава администрации Андрей Шохин

Такое поручение выдал глава администрации Андрей ШохинПо распоряжению главы администрации Андрея Шохина во Владимире в этом году благоустроят еще три сквера.Речь идет о территории дома культуры в микрорайоне Энергетика, Никитского сквера, Комиссаровского пруда. Это решение принято по результатам голосования самих местных жителей.Также власти подготовят проект реновации парка Добросельский. Он также нуждается в обновлении.Глава города уверен, что жители должны знать о предстоящих изменениях и участвовать выборе дизайна для объекта.