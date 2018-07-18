В белорусском городе Заславле ликвидирован преступник, который захватил заложницу в одном из отделений Белинвестбанка. Женщина при освобождении не пострадала.

В белорусском городе Заславле ликвидирован преступник, который захватил заложницу в одном из отделений Белинвестбанка. Женщина при освобождении не пострадала.Ранее стало известно, что в отделении банка в Заславле мужчина взял в заложники свою жену, передает РИА Новости. Операцию по освобождению женщины возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич. Следственный комитет Белоруссии не подтвердил информацию касательно супружеских уз между преступником и заложницей, которая, согласно предварительным данным, беременна.Нападавший мужчина был вооружен ножом. С ним в течение двух часов велись переговоры, но мужчина отказывался сложить оружие и отпустить женщину. После безрезультатных попыток разрешить инцидент мирным путем спецподразделение министерства внутренних дел Белоруссии "Алмаз" провело силовую операцию по освобождению заложника. В результате преступник был ликвидирован, женщина не пострадала.Личность нападавшего установлена – мужчина ранее был дважды судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.По факту захвата заложника возбуждено уголовное дело. На месте работает оперативная группа.