В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии найдены пропавшие альпинисты. Они попали под камнепад в ущелье Адыр-Суу.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии найдены пропавшие альпинисты. Они попали под камнепад в ущелье Адыр-Суу (перевал Грановского, высота – порядка 3 тысяч метров). Всего в пропавшей группе было четыре туриста, предположительно – из Москвы.На месте ЧП работают 17 спасателей, передает ТАСС. Они начали спускать альпинистов в базовый лагерь. Пострадали два человека: у мужчины – черепно-мозговая травма, у женщины – перелом ноги. Все туристы находятся в сознании, состояние раненых стабильное.