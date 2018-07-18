Ребенок скончался от полученных травм

Ребенок скончался от полученных травмВ Кольчугино из окна многоэтажного дома выпал четырехлетний ребенок, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.В результате мальчик погиб. Трагедия произошла во вторник, 17 июля. Известно, что ребенок рос в благополучной семье. Его отец работает в Москве. Мама мальчика была дома и отшла буквально на несколько минут на кухню. В это время он залез на подоконник, задел москитную сетку и выпал.Женщина не смогла дать показания. По данному факту правоохранители проводят проверку.Еще одна трагедия произошла в этот день в Меленках. Из окна выпала полуторагодовалая девочка. Она смогла выжить. Сейчас ребенок находится в больнице.