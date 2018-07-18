Кондитерские изделия были куплены в одной торговой сети

Кондитерские изделия были куплены в одной торговой сетиВ Костроме Следственный комитет проводит проверку по факту информации местных СМИ. Как сообщают источники, шесть детей отравились тортами.Кондитерские изделия были куплены в одной торговой сети. Сейчас дети госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. Информация об этом инциденте появилась во вторник, 17 июля.После проверки региональный СК даст юридическую оценку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Кроме того, информацию передадут в Роспотребнадзор.